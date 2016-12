Cerchiamo un giornalista con esperienza per Genova

GENOVA - Diario Editore, gruppo editoriale nazionale con sede a Biella di proprietà di Diariodelweb.it e di diversi canali tematici ed edizioni locali, ricerca giornalista con comprovata esperienza, grande conoscitore della città di Genova che preferibilmente abbia in questa città una rete consolidata di rapporti istituzionali. Il candidato dovrà elaborare per il canale genovese dell'azienda alcuni articoli di analisi editoriale o riflessione sulla città. E' necessaria una buona familiarità con il mondo del Web e dei social network. Il lavoro verrà svolto in autonomia. La retribuzione prevista è da definirsi in base all'esperienza. Le candidature che non presentino i requisiti richiesti non verranno prese in considerazione. Per la candidatura è necessario inviare, oltre al curriculum vitae con foto, almeno cinque link o documenti .pdf di articoli pubblicati recenti.