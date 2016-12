Chiavazza, cade cavo della tensione... Traffico veicolare in tilt

BIELLA - Molti disagi per la viabilità, oggi, in via Milano a Chiavazza, angolo via Cucco. Un cavo dell'alta tensione infatti ha ceduto, finendo su un tetto di una casa. Per fortuna non ci sono stati danni o feriti. (© Diario di Biella (M)) Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale per mettere in sicurezza la zona dell'incidente e consentire lo smaltimento del traffico veicolare. L'arrivo dei tecnici dell'Enel ha ripristinato la normalità nella zona.

