Cosap: prende il via il servizio di rimborso

BIELLA - Parte e prosegue almeno fino al 31 marzo 2017 il servizio di sportello per la richiesta di rimborso del canone Cosap (Canone per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche) nei casi di indebito pagamento. L’elenco di coloro che hanno diritto alla restituzione di quanto pagato negli anni 2010, 2011 e 2012 è pubblicato sul portale, nella sezione "rimborsi Cosap", raggiungibile dalla home page del sito Internet dell'ente. Una volta accertata la presenza del proprio nominativo in elenco, si potrà scegliere se compilare l’istanza direttamente online, allegando quanto richiesto, oppure prendere appuntamento per la compilazione assistita presso l’ufficio appositamente costituito. L’assistenza allo sportello su appuntamento sarà disponibile almeno fino al 31 marzo 2017.

Seconda fase

Dopo questa data continuerà l’attività di rimborso, ma sarà possibile fare richiesta solo tramite l’istanza online. Da domani, mercoledì 21 dicembre, gli appuntamenti si prendono telefonando al numero 015-8480860 nell’orario di apertura degli uffici provinciali: lunedì/mercoledì e venerdì: dalle 9 alle 13,30; martedì e giovedì: dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16. Lo sportello (con compilazione delle pratiche solo su appuntamento) sarà aperto durante questo orario: lunedì e mercoledì, al mattino dalle 9 alle 13, martedì e giovedì, al mattino dalle 9 alle 12 - al pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. Con la richiesta di rimborso Cosap, se compilata online, si offre per la prima volta l’effettiva possibilità di espletare tutta la pratica dal proprio computer, in autonomia. Le istanze online, che oltre ai rimborsi Cosap comprendono anche la richiesta di accesso agli atti, si evolveranno a breve con i sistemi di pagamento e con l'autenticazione a livello nazionale. Nel contempo ha preso il via anche l’attività di richiesta dei canoni in essere.