Da Fca a Gucci e Mondadori, l’industria 4.0 passa da Biella

VIGLIANO – Cosa c’è dietro alla precisione pressoché millimetrica con cui ci viene recapitato a casa un prodotto da una grande catena distributiva che ne gestisce migliaia? Come fa un libro finito nel nostro carrello su Ibs, ad esempio, ad essere scovato concretamente tra tanti altri, impacchettato e spedito al nostro indirizzo? Di certo non funziona come alla biblioteca civica. Oppure, come arrivano con le tempistiche corrette i pezzi da assemblare su una catena produttiva complessa e ad alto tasso di automatizzazione come quella da cui escono le nuove Alfa Giulia di Fca? C’è un’azienda biellese che lo sa bene, perché fa tutte e due le cose, crea, sviluppa ed organizza software per la gestione dei flussi di magazzino, siano essi diretti all’esterno oppure facenti parte di una catena produttiva. È la Incas Supply Chain Innovation di Vigliano partner di Fca e non solo.

Incas pioniera dell’industria 4.0

Di tempo ne è passato da quanto nel 1986 Incas brevettò il primo sistema di stampa ed etichettatura automatica basato su stampanti di mercato destinato a diventare uno standard, in tre decenni la produzione e la distribuzione che ne fa seguito si sono evolute verso quella che oggi viene chiamata industria 4.0, ovvero ad automatizzazione spinta. In tanti oggi ne cavalcano l’onda, ma l’intuizione nel caso di Incas arriva da lontano: «Come tutti a Biella siamo partiti con il tessile – spiega Ermanno Rondi, ad del Gruppo – poi abbiamo sviluppato il nostro know-how in altri settori, sempre collegandoci alla produzione e gestione di magazzino. A fine anni ‘90 abbiamo capito che era tempo di differenziare, il tessile già presentava dei limiti, quindi ci siamo focalizzati sullo sviluppo di strategie per l’automazione della supply chain». Insomma il mercato cambiava direzione ed Incas ha colto con tempismo un mutare della concezione industriale che sarebbe esploso solo in seguito.

L’artigianato industriale, nuova frontiera del manifatturiero

«Possiamo chiamarlo artigianato industriale – prosegue Rondi – oggi la produzione non viaggia più a reparti, non ci si può limitare a creare un componente, si lavora a flussi partendo dalla materia prima ed arrivando al prodotto finito. Bisogna poter gestire gli ordini con rapidità e precisione, senza abbassare mai il livello di customizzazione per il cliente. Tutto ciò è possibile se si mettono in atto strumenti di automatizzazione e gestione dei flussi in grado di supportare con gli stessi principi sia piccole partite, sia serie in grandi numeri». Detto così sembra empirico, invece è un principio assai pratico, un esempio arriva proprio dalla partnership con Fca per la gestione del magazzino diretto ai robot Comau che assemblano le Alfa Romeo, dove per rispettare i tempi della linea di produzione serve una linea di rifornimento altrettanto rapita e automatizzata, e qui entra in gioco Incas con lo stoccaggio di tutti i i lotti di componenti ed un sistema di convogliamento mezzo navette che li fa arrivare direttamente in catena proprio dove e quando servono.

Un fatturato da 31milioni di euro e margini di crescita

«Un principio simile lo usiamo anche per gli impianti distributivi, ne curiamo parecchi, tra questi proprio quelli di Ibs, Mondadori e Feltrinelli come pure quello di Erbolario per cui abbiamo creato nel 2012 un impianto completo di evasione ordini – spiega, ancora, l’ad – lavoriamo nella gestione magazzino per diverse case di moda, Gucci tra le altre, e per molti grandi nomi della rubinetteria, come Richard Ginori e Sambonet. Inoltre abbiamo sviluppato con il Politecnico di Milano impianti chiavi in mano sia per la produzione che per la distribuzione». Il settore è ricco di sbocchi e la diversificazione messa in atto anni fa continua a dare i suoi frutti, Incas chiuderà il 2016 con un fatturato di 31 milioni di euro e con 180 occupati all’attivo: «Abbiamo ancora margini di crescita – precisa Rondi – anche per quando riguarda l’occupazione, soprattutto per figure specializzate come laureati in ingegneria e meccatronica, che da noi rappresentano il 35-40% della forza lavoro».