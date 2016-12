«Raccolti oltre 7 mila giocattoli... Grazie a tutti»

BIELLA - «Sono stati raccolti oltre 7 mila giocattoli. Un ennesimo successo, grazie ai bambini e alle famiglie biellesi». Toni di grande soddisfazione per Barbara Greggio, presidente dell'associazione Banca del Giocattolo che sabato della scorsa settimana ha concluso la prima fase del progetto con una bella festa in Riva, in piazza San Cassiano: tra Babbo Natale, musica, cibo e tanta allegria

Le altre novità

«Oltre al successo della raccolta, per il quale ringraziamo tutti, abbiamo alcune importanti novità - aggiunge Barbara Greggio -. Presto dovremmo avere uno spazio all'interno del nuovo ospedale, una stanza, dove sarà possibile consegnare i giocatori da donare ai bambini meno fortunati. E poi nei prossimi giorni partiremo per Norcia dove consegneremo i giocattoli alle famiglie colpite dal dramma del sisma».