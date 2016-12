Prima di Natale gustatevi un'ottima cena con... «Musica alla carta»

BIELLA - Venerdì 23 dicembre alle 22.15 a La mia Crota di Biella l«esordio del nuovo ed originale spettacolo «Musica alla carta» del carismatico crooner e front-man dei «tuamadre» Naim.

Lo spettacolo

Immaginate uno chef-cantante che propone «menu musicali» dove le portate sono dei classici «Louis Armstrong Flambè», dei gustosi «hamburger di pink floyd» o un delicato «John Lennon con pancetta di zenzero». Immaginate che lo chef porti ad ogni tavolo, singolarmente, il proprio ordine e che glielo canti intimamente seduto accanto ai commensali, coi toni acustici di una chitarra e della sua voce. Ed immaginate, ancora, dei «fuori menu» dove tutta la sala viene coinvolta nel suonare 20 piccole percussioni per costruire ritmi e cori insieme e creare un senso di unità e gioia contagiose. I piatti non si mangiano coi denti, ma si gustano con le orecchie e il cuore. Il centro sono la musica e la partecipazione. Questo è «Musica alla carta»: uno spettacolo fortemente interattivo basato sull’istrionica personalità di Naim. Uno show inedito nel suo genere ed innovativo nel format, che coniuga musica di classe e popolare, con una presenza scenica curatissima ed una capacità di coinvolgimento davvero singolare. Un concerto teatrale dall’impatto deflagrante, un unicum nel panorama italiano.

L'artista

Voce plastica, che sa passare dallo swing al soul, dalla musica etnica, allo ska, al pop, Naim è noto per il forte carisma e la spiccata personalità eclettica, che lo rendono un frontman di eccezionale valore e versatilità, sapendo egli coniugare cabaret e cultura, ironia ed eleganza, parodia ed eloquenza. La miscela unica di esperienza, formazione, talento ed estro gli permette di creare spettacoli sempre coinvolgenti ed originali. Nasce così il personale format delle «Crooner Nights», in cui omaggia alcuni grandi cantanti della musica americana ed italiana (F.Sinatra, R.Charles, F.Buscaglione, R.Carosone), fondendo racconto e musica, interazione col pubblico ed improvvisazione, costumistica ricercata ed utilizzo di supporti visivi per lo show, in un vero e proprio «doculive» che ammica al varietà. Uno spettacolo di musica e teatro, che ha saputo adattarsi alle esigenze del piccolo caffè al pari delle sfide dei palcoscenici più sofisticati.

I progetti

Come frontman dei Tuamadre (www.tuamadre.it), Naim è attualmente impegnato nella registrazione del nuovo disco della band, sotto la direzione artistica del produttore Claudio Dentes (Elio e le storie tese), in attesa dell’uscita nazionale nel corso del 2016. Oltre ad essi, fa parte di progetti di musica disco 70-80 (Funkasso), klezmer (Twojamatka), di un omaggio ai Beatles (Beatless). Inoltre, porta avanti un progetto di musica originale di matrice etno-pop-rock (Naim) ed è co-fondatore di una compagnia di commedia musico-teatrale, i cui membri gravitano fra Torino e Genova. Nel suo percorso, ha tenuto concerti in Italia e all’estero (New York, Toronto, Londra, Sofia, Bucharest, Malta), dal piccolo pub a rinomati jazz club, da festival nazionali ad eventi internazionali che ospitavano artisti come Bob Dylan, Elton John, Patty Smith. Recenti sono le sue collaborazioni in concerto con alcuni importanti nomi della scena jazz e pop come il batterista Christian Meyer (Elio e le storie tese, Drummeria, Rava, F. Gambale) e il pianista Dado Moroni (Dizzy Gillespie, Oscar Peterson).