Repressione del gioco illegale: sanzioni per migliaia di euro

VERCELLI - La Polizia di Stato di Vercelli nei giorni scorsi ha effettuato dei mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del gioco illegale, a garantire la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Si tratta di controlli che rientrano nell’ambito di un servizio in materia di giochi disposto su scala nazionale dal Ministero dell’Interno, coordinato in ambito locale dalla Prefettura di Vercelli e che ha coinvolto la Polizia Di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Nel corso di questi controlli il personale della Questura riscontrava numerose violazioni amministrative, talune riguardanti le autorizzazioni di P.S., altre il mancato rispetto degli orari di esercizio dei congegni elettronici ex art. 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. (le c.d. «macchinette»): nel dettaglio, un noto centro di gioco, sito nel comune di Caresanablot, veniva sanzionato per un importo pari ad € 32.500 per l’omesso rispetto degli orari di funzionamento, mentre due esercizi del capoluogo venivano sanzionati rispettivamente per violazioni legate alle licenze di p.s., per un importo pari a € 1032 euro, e per la mancanza di strumentazione per la misurazione del tasso alcolemico per un importo di € 400. Sempre in materia di vigilanza sul gioco, la Divisione PAS - Sezione Attività di Controllo, in altra data ha sanzionato un altro centro di gioco del capoluogo per un importo pari ad € 6.500, anche in questo caso per la violazione degli orari di esercizio.