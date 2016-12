Addio a Martina Mazzon, stroncata da un tumore

NETRO - Una tragedia. E' morta a soli 22 anni, Martina Mazzon, studentesse di medicina residente in paese. La giovane era malata da qualche tempo di un tumore allo stomaco. Era praticamente dallo scorso mese di ottobtre che combatteva con la grave malattia, subito dopo aver coronato un suo grande sogno: un viaggio in Nepal. La montagna era infatti una delle sue più grandi passioni, trasmessa dal padre Ermanno. Immediate le cure e le terapie. Ma non c'è stato nulla da fare. La ragazza è deceduta, questo pomeriggio, all'ospedale di Ponderano. Lascia il padre, la madre Elisabetta. E tantissimi amici.