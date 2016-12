Aneurisma dell'aorta addominale: salvo

BIELLA - È una storia che unisce sensibilità e competenza quella che ha visto al centro il reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale di Biella. Una storia a lieto fine. Una storia che la famiglia protagonista ha voluto fortemente che venisse raccontata, perché ha un sapore particolare. Sa di umanità, di serietà, di parole semplici che aiutano a comprendere anche i termini più tecnici, di sguardi rassicuranti anche quando occorre essere consapevoli che tutto potrebbe precipitare. È una vicenda che ben rappresenta ciò su cui l’ospedale di Biella ha puntato in questi mesi: essere sempre più una realtà in cui non ci sono muri tra pazienti e medici, a prescindere da ruoli e gerarchie.

I fatti

È quanto accaduto alla famiglia di un paziente che nei giorni scorsi ha subito un delicato intervento per un aneurisma dell’aorta addominale. Tutto inizia la prima settima di dicembre quando l’uomo – che chiameremo Mario - 73 anni, siciliano, dopo alcune peripezie viene messo in contatto con l’ospedale di Biella. Un contatto che si rivela subito immediato, una situazione che facilmente qualunque cittadino avrebbe potuto replicare. È il figlio, residente in città da diversi anni, che sceglie di telefonare alla chirurgia vascolare del «Degli Infermi». «È stata una infermiera gentilissima – racconta – a rispondermi; ho chiesto se fosse possibile parlare con il primario, ma in quel momento si trovava in sala operatoria. Mi è stato detto: lasci pure i suoi recapiti a noi. Dopo circa un’ora è stato il dott. Forliti in persona, direttore della chirurgia vascolare, a richiamarmi; ero basito da una tale disponibilità. Dalla telefonata al biglietto aereo, il passo è stato brevissimo. Il 13 dicembre la prima visita di mio padre e un intervento che, nonostante una prima programmazione fissata per il 21, è stato poi necessario eseguire in urgenza il 15 dicembre. Anche in questa circostanza di emergenza improvvisa ogni aspetto è stato gestito con estrema organizzazione».

Tutto è andato per il meglio; adesso «Mario» sta bene e verrà dimesso

«Noi qui – prosegue il figlio – abbiamo trovato professionalità e gentilezza, il tutto accompagnato sempre da sorrisi che, anche nei momenti più difficili, ci hanno confortato e aiutato. Un grazie speciale va al dott. Forliti e a tutta la sua équipe di medici e infermieri. Per noi sono stati veri angeli".