Nuovi spazi per il fotografo Stefano Ceretti

BIELLA – Nuova location per lo studio del fotografo biellese Stefano Ceretti. Da pochi giorni il creativo è operativo in Viale Matteotti, 25 a Biella.

Gli spazi

Uno studio fotografico, non più negozio, che non ha orari e dove Ceretti riceverà su appuntamento: i locali sono concepiti per essere ufficio, studio e galleria fotografica con una posa di buone dimensioni (la ritrattistica rimane uno dei generi da me preferiti del fotografo), un accogliente ufficio per disquisire delle questioni lavorative e una sala espositiva che il creativo biellese chiama #laMIAgalleria, di circa 30 mq sempre allestita con le sue opere.

la sala espositiva del nuovo studio di Stefano Ceretti (© Stefano Ceretti)

Credere nel territorio

Un passo molto importante per il lavoro del fotografo, che segna l'inizio di un nuovo periodo pieno di aspettative e di buoni propositi. Un modo per esprimere l'attaccamento al territorio e la fiducia nello stesso. «la tentazione, molto forte, era quella di spostare il baricentro della mia professione fuori Biella ma alla fine ha prevalso – spiega Stefano Ceretti - l’attaccamento alla mia terra d’origine e la convinzione che questa, pian piano, tornerà agli splendori di un tempo». Chiunque vorrà potrà passare a visitare gli spazi chiamando Stefano Ceretti al 331 4081530.