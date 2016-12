Valdengo, invito alla popolazione: «Non attingere acqua dalla fontana di via Roma»

VALDENGO - Sono stati registrati in ​queste ore diversi accessi in Pronto soccorso per malesseri legati all'assunzione di acqua proveniente da una fontana situata in paese, in via Roma. È stato già allertato il comune di Valdengo che provvederà ad apporre una apposita segnaletica di divieto. L'acqua che sgorga da questa fontana non fa parte delle acque che rientrano sotto il controllo degli enti gestori, pertanto non è sottoposta ad analisi da parte dell'Azienda sanitaria locale. Le autorità raccomandano alla popolazione - in particolare a chi, anche nei giorni scorsi, avesse attinto acqua dalla medesima fonte - di disfarsene immediatamente.