Trovano portafogli con 2750 euro: restituito

BIELLA - Alcuni giorni fa, nella settimana che precede Natale, si presentava presso gli uffici della divisione polizia anticrimine della Questura di Biella la sig.ra F.L., residente nella provincia di Biella, accompagnata dal figlio M., per consegnare un portafoglio da donna rinvenuto poco prima nei pressi dell’Esselunga. La dirigente della divisione Graziella Drago incaricava l’assistente Antonio Nardelli di seguire la pratica per la presa in carico del portafoglio rinvenuto e la restituzione dello stesso al legittimo proprietario. Durante il controllo del contenuto si poteva constatare che all’ interno erano custodite numerose banconote, per un importo complessivo di oltre 2750 euro, oltre al documento di identità, patente di guida, carte di credito ed un carnet di assegni in bianco della proprietaria, una farmacista della provincia di Vercelli. Grazie alle forze dell'ordine la legittima proprietaria ha riavuto tutto quanto smarrito. Nei giorni scorsi aveva fatto notizia, un caso analogo, con protagonista un cittadino straniero (il precedente).