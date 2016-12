Biella e dintorni: gli appuntamenti per la Vigilia di Natale

BIELLA – Natale tradizionale o alternativo, ecco i nostri consigli per trascorrerlo con gli affetti più cari.

Tradizione

Dalle 20.30 a Mongrando Curanuova, la rappresentazione del presepe vivente nel bosco del Vallino, alle 24 la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria a Curanuova con la partecipazione dei personaggi del Presepe. Si raccomandano abiti e calzature adeguate e una torcia elettrica. Ingresso libero. In caso di pioggia la rappresentazione sarà rimandata a lunedì 26 dicembre alle 17.30. Per trovare il luogo: da Mongrando Curanuova seguire la stella cometa. Info: 349 6952234 o 335 1325550.

Dalle 23 a Valle Mosso, piazza Martiri della Libertà, aspettando la notte di Natale: lancio delle Lanterne Magiche, pesca benefica di natale, cioccolata calda e vin brulè, pandoro e waffle, accensione del tradizionale Falò di Natale e inaugurazione delle luci del campanile.

Alle 21 a Bielmonte, Oasi Zegna, Natale al Bucaneve con S. Messa di Vigilia. La serata prosegue all'Albergo Bucaneve attorno al falò con vin brulé sotto l'albero. Info: albergo Bucaneve 015 744184, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Natale alla Brughiera di Trivero alle 22, come da tradizione, Santa Messa al Santuario con la corale. Al termine distribuzione di panettone con scambio di auguri. Info: il Castagneto 015 7158175, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

Dalle 22.30 al Walhalla di Biella, la vigilia con i Pop Up. Dopo anni di vigilie natalizie passate assieme ormai è diventata una gran tradizione. La vigilia di Natale più stravagante. In consolle Davide Maiz Maso dj e in sala i PopUp con Maurino Dellacqua, Riccardo Ruggeri e Martino Pini che regaleranno un prenatale tutto da vivere, ballare e di puro divertimento.