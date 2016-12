Incidente stradale a Crevacuore: autista gravissimo

BIELLA - Il conducente di un furgone è rimasto ferito gravemente, questa mattin, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che attraverso il paese di Crevacuore. Le dinamiche dello scontro tra il mezzo ed un'auto non sono ancora chiare. L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo. E' stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul luogo dell'incidente con ben tre squadre provenienti dai distaccamenti di Biella, Trivero e di Varallo. Il ferito è stato poi trasportato in elisoccorso all'ospedale maggiore di Novara. Le sue condizioni sono gravissime.