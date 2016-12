Tessile e Salute accreditato dal Ministero

BIELLA – Referente tecnico ufficiale del ministero della Salute in materia di sicurezza dei prodotti tessili e calzaturieri. Il nuovo riconoscimento accredita e corona 15 anni di ricerca e lavoro sul campo di Tessile e Salute, associazione che per prima ha portato alla ribalta nazionale i temi connessi al benessere nella filiera del tessile, sia per quanto riguarda il consumatore finale, sia per quanto concerne la produzione, avvicinando e mettendo a confronto esperienze e punti di vista di imprenditori, consumatori e istituzioni.

La sicurezza nel prodotto tessile e il ruolo dell’informazione

Allergie e intolleranze si moltiplicano, e non si tratta solo di casistiche connesse all’alimentazione. Anche a livello epidermico si sono individuate sostanze che facilitano la possibilità di incorrere, banalmente, in dermatiti o patologie simili. L’attenzione a tale riguardo è andata aumentando, soprattutto rispetto a prodotti provenienti da paesi esteri in cui controlli sulla produzione non sono proprio serratissimi. Tessile e Salute opera su questo, e su altri fronti, fin dalla sua nascita, come racconta il presidente Franco Piunti: «Il riconoscimento da parte del ministero ci dà la consapevolezza di aver lavorato nel tempo nella giusta direzione. Già nel 2006 avevamo stilato un progetto finanziato proprio dal ministero sulla sicurezza del prodotto tessile, portando avanti una campagna di ricerca e divulgazione sui prodotti rischiosi a livello dermatologico, con la quale abbiamo dato informazioni utili a produttori e associazioni di consumatori. Un altro fronte caldo è stato appunto quello delle importazioni, anche grazie al nostro intervento sono stati intensificati i controlli alle dogane».

Osservatorio dermatologico e banca dati delle sostanze pericolose

«Questo incarico ufficiale ci dà sicurezza rispetto ad una futura collaborazione con l’istituto superiore alla Sanità, con il quale per prima cosa andremo a creare una banca dati delle sostanze pericolose – spiega Piunti – nel 2017 contiamo anche di riaprire il nostro Osservatorio Dermatologico, punto fondamentale per la ricerca e il confronto con i medici e grazie al supporto del Cnr potremo avere anche più presa per rafforzare i controlli sul mercato». In Europa intanto la situazione è migliorata, ma non c’è da mollare la presa: «Statisticamente sappiamo che persiste un 3-4% della popolazione sensibile a tutto un range di prodotti – conferma il presidente – il nostro primo obiettivo resta quindi la sicurezza, seguita dalla sostenibilità dei processi produttivi e dall’implementazione di comfort e performance nella produzione tessile». Su quest’ultima partita si aprono scenari in cui l’imprenditorialità virtuosa può incontrare l’innovazione: «Le nostre associate seguono un protocollo che porta alla certificazione Tessile e Salute, garanzia di una tracciabilità produttiva, ma non vogliamo fermarci qui, il nostro obiettivo è porre le basi per proporre Biella come un distretto di ricerca e innovazione».

«Per l’ospedale di Biella pensiamo a un futuro da istituto di ricerca»

Il tempo del tessile tradizionale è praticamente scaduto, ma le competenze biellesi restano, e con la spinta di un’associazione accreditata a livello scientifico si potrebbe dare una svolta al distretto, almeno così la pensa i presidente Piunti: «Esiste già una proposta per trasformare in futuro l’ospedale di Biella in un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, come ad esempio il Rizzoli di Bologna. I test con valore scientifico dei prodotti per l’abbigliamento, per il benessere o la cura della persona hanno mercato interessante e pieno di spunti, che può essere frequentato solo se si posseggono strumenti e competenze adeguati, e noi già ne abbiamo. Ad esempio abbiamo una camera climatica che permette di misurare il comfort dei prodotti a diverse temperature». Uno strumento utile, sì, per lo sportswear o il casual, ma non solo, alla stessa stregua si possono verificare, ad esempio, le qualità di tenuta dei cosmetici.