«Non brindo per la morte di un uomo, anche se terrorista»

Niente brindisi per un morto «Lo so che è difficile accettarlo, ma nonostante la rabbia e la voglia di vendetta non è umano gioire della morte di qualcuno, e questo è quello che ci deve distinguere da loro!!! Non difendo il terrorista, ne lo rispetto!!! Ma da persone civili, cattolici o meno, non possiamo e dobbiamo esultare alla morte ma dobbiamo lottare per la vita. Certe occasioni dovrebbero ricordarci quanto egualmente fragili siamo di fronte alla vita - ha aggiunto la Buscaglia, dopo aver cancellato il suo post da Facebook - . E, piuttosto, spererei che a morire fossero le loro idee (Isis e terroristi in genere) fatte di odio, intolleranza e di morte. Sono quelle che dovremmo combattere fino alla fine...».

- «In seguito alla polemica scaturita dal mio post ritengo doveroso precisare cosa intendessi esprimere con lo stesso. La mia non è assolutamente una difesa del terrorista (ci mancherebbe...) - scrive in un comunicato stampa il consigliere comunale del Movimento 5 stelle, Antonella Buscaglia dopo i recenti fatti di Berlino e di Sesto San Giovanni (i fatti) - . Ho la perfetta consapevolezza della drammaticità della vicenda e dello spirito di rabbia che ognuno di noi nutre dentro l'anima per i reiterati attentati. Massimo rispetto per le forze dell'ordine che rischiano ogni giorno la vita ma che certamente, loro per primi, non gioiscono per aver ucciso, nonostante tutto. La mia è stata una critica per coloro che hanno espresso gioia e brindato per la morte di un uomo, anche se terrorista».