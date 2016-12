Biella e dintorni: 7 cose da fare durante le feste natalizie

BIELLA – Feste natalizie tra la neve, immersi nella cultura dei musei del territorio oppure in compagna della buona musica. Ecco le nostre proposte.

Outdoor e sport

Il 26 dicembre a Bielmonte, il bimbo day snowbord e sci ed escursioni in bicicletta. Una giornata di avvicinamento allo sci divertendosi. Prova gratuita per i bambini da 4 a 8 anni in compagnia dei nostri maestri. Una giornata con escursioni in bicicletta, ideale anche per famiglie, in compagnia di accompagnatori esperti alla scoperta del territorio. Evento in programma solo in assenza di neve. Info: Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna 015 744178, Scuola Sci Monte Marca Bielmonte 015 744110 e Chalet Bielmonte 015 744126, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Cultura

A Salussola, al museo laboratorio dell'oro e della pietra di via Duca d'Aosta 7, Natale al museo con la mostra fotografica: «Biella si Svaga», gentilmente concessa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Orari di apertura: 25 dicembre 15- 18.30, 26 dicembre 14.30 – 18.30, 1 gennaio 15 - 18.30, 6 gennaio 15- 18.30. Negli stessi orari sarà visitabile l'esposizione dei Presepi presso la chiesa di San Nicola da Tolentino. Info: museo laboratorio dell'oro e della pietra: 389 5134956, www.museolaboratoriosalussola.org, info@museolaboratoriosalussola.org.

Il 26 dicembre dalle 16 al Museo del Territorio Biellese, visita guidata alla mostra «Neb Ankh. L'Egitto funerario di Ernesto Schiaparelli» a cura delle archeologhe del Museo. Costo di partecipazione: euro 5 a persona. Prenotazione obbligatoria (max 25 persone). Info: Museo del Territorio Biellese 015 2529345 o 329 9029036, www.museo.comune.biella.it, museo@comune.biella.it.

Dal 26 dicembre, al 15 gennaio 2017 al Cantinone della Provincia di Biella, le mostre fotografiche: Passione montagna e Appunti di viaggio. A cura del Fotogruppo Riflessi. Orari mostre: venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30. Ingresso libero.

Musica

Il 25 dicembre dalle 22.30 al Polivalente di Mongrando, torna in provincia uno dei gruppi italiani più famosi degli ultimi tempi: The Bluebeaters , puro rocksteady per un concerto indimenticabile. Il tour attraversa tutta Italia - 100 concerti nell'ultimo anno e mezzo, sempre sostenuti da BPM Concerti. Il 2016 vedrà la fine del tour Everybody Knows e il ritorno in studio per il nuovo album che conterrà brani originali nati da nuove collaborazioni con giovani artisti e autori vicini alla band. Nel frattempo il primo singolo da solista di Patrick Benifei, Sono qui esce in aprile per Undamento. Apertura bar e porte salone ore 21. Inizio concerto 22:30. Ingresso 10€ .

Il 26 dicembre al Solativo di Ivrea, live dei Thuglife dalle 22. Riccardo Ruggeri alla voce, Martino Pini e Giovanni Panato alla chitarra.

Il 26 dicembre dalle 15 al Santuario della Brughiera di Trivero, presso il salone polivalente, concerto di S. Stefano con Giancarlo Salaris e le sue fisarmoniche.