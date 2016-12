Muore a 35 anni. Oggi l'addio a Ilaria Lamanna

BIELLA - Si svolgeranno questa mattina, sabato 24 dicembre, alle 12 nella chiesa parrocchiale di Biella Chiavazza, le esequie di Ilaria Lamanna, la 35enne mamma di tre figli morta nei giorni scorsi per embolia polmonare. Una storia straziante, la sua, che l'ha vista perdere la vita ad appena dieci giorni dalla nascita della sua terzogenita, Honey Venere. La piccola era stata accolta con immensa gioia dai fratelli Dennis e Dylan Gesù, che insieme al papà Igor Alessio Frassati formavano una splendida famiglia.

Una vita distrutta

Quella famiglia che Ilaria, collaboratrice domestica, era riuscita con fatica a costruirsi. Giovedì sera la tragedia che ha spezzato le loro vite. La 35enne stava scaldando il latte per la bimba, in cucina, quando si è sentita male ed è scivolata a terra. A sentire il tonfo, il marito, che si trovava in un'altra stanza e che è subito accorso, in tempo per stringerla un'ultima volta tra le braccia. Quando il personale medico del 118 è giunto, a sirene spiegate, nell'abitazione dei coniugi a Chiavazza, per Ilaria Lamanna non c'era più nulla da fare. Solo le lacrime disperate del marito, che in una manciata di secondi ha perso una donna eccezionale e una madre esemplare, oltre che una grande lavoratrice. La morte della donna lascia nel dolore anche i genitori, Raffaella e Rocco.