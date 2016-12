Fratelli d'Italia: poliziotti da medaglia oro

BIELLA - Una delegazione di Fratelli di Italia ha proposto la petizione popolare per conferire agli agenti di Polizia Luca Scatà e Christian Movio la medaglia d’oro al valore civile per la brillante operazione con cui hanno prima fermato e poi neutralizzato Anis Amri, autore della strage del mercatino di Natale di Berlino. La delegazione di Fratelli di Italia era composta dal responsabile regionale giovanile Giulio Gazzola e dal responsabile provinciale giovanile Francesco Giorna e dai dirigenti Livia Caldesi, Davide Zappalà ed Elena Chiorino, oltre che dal consigliere comunale Andrea Delmastro. Il gruppo politico, in una nota ufficiale, ha polemizzato anche con il capogruppo del movimento 5 Stelle di Biella, Antonella Buscaglia, per la sua dichiarazione sui fatti di Berlino (la polemica).