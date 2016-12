Duomo gremito per la tradizione di Santo Stefano

BIELLA - Autorità civili e religiose, oltre a tanti cittadini, si sono ritrovati oggi in Duomo per la tradizionale ricorrenza di Santo Stefano, patrono della città. Alla cerimonia era anche presente il vescovo di Aosta, Franco Lovignana. Come da tradizione, c'è stata l'accensione del cero nella cripta da parte del sindaco Marco Cavicchioli, con preghiera d'intercessione. Nel salone del seminario vescovile ci sono stati i discorsi del vescovo biellese, Gabriele Mana e del primo cittadino.

(© Diario di Biella (M))

