TRIVERO - Due automobili distrutte dalle fiamme. E' successo nella notte tra lunedì e martedì, intorno all'una, a frazione Fila. Le due autovetture erano in un parcheggio, separate da un terzo veicolo, che non è stato interessato dalle fiamme. A spegnere le fiamme, gli uomini dei Vigili del fuoco di Biella e di Trivero. Per capire le origini del rogo e avviare le indagini del caso, sono intervenuti anche i carabinieri.

Primo piano di una delle due vetture distrutte (© Vigili del Fuoco Biella)