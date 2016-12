Domani si smonta il villaggio degli Gnomi

BIELLA - Domani, mercoledì 28 dicembre, per lasciare spazio ai mezzi che smonteranno e porteranno via le casette del villaggio degli Gnomi della Lana, è stato istituito il divieto di transito temporaneo (dalle 8 alle 18) in via Seminari tra via Vescovado e via Amendola. Sosta vietata, negli stessi orari, anche sul lato sinistro di via Seminari e nel primo tratto di via Amendola