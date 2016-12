Palazzo Oropa, ridotto l'orario di apertura degli uffici

BIELLA - Giovedì 29 dicembre l'Ufficio relazioni con il pubblico e l'Ufficio affari generali (secondo piano di palazzo Oropa, via Battistero 4) non effettueranno il consueto orario continuato della giornata del cittadino ma saranno aperti al pubblico dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,15 alle 16. Non è l'unico servizio con orari modificati: Informagiovani (via Italia angolo via Battistero, al piano terra di palazzo Oropa) riaprirà i battenti mercoledì 4 gennaio, perché la sede è interessata da lavori di tinteggiatura e di riammodernamento degli arredi. Il 1 gennaio, come ricordato da Atap, saranno anche fermi i bus di linea e la Funicolare del Piazzo. Restano possibili tempi di attesa un po' più lunghi per gli sportelli aperti al pubblico, dato il minor numero di persone in servizio a causa delle ferie e delle malattie di stagione.