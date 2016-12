5 Stelle al contrattacco: «Buscaglia strumentalizzata e minacciata»

BIELLA - «Il M5S di Biella non può più assistere inerme alla campagna di strumentalizzazione posta in essere da tutti coloro che, spinti da un presunto orgoglio nazionalista, non si rendono conto che tale condotta sta producendo effetti abnormi - si legge in un comunicato stampa diffuso in giornata, sulla nota polemica politica legata ai poliziotti che hanno ucciso il presunto terrorista del recente attentato di Berlino -. L'errata interpretazione di Giacomo Moscarola e di altre persone del post della nostra consigliera Antonella Buscaglia sul suo profilo personale FB si è trasformato non più in una questione politica, utile a raccogliere il consenso dei cittadini ma in un susseguirsi di improperi e minacce. Il post di Antonella Buscaglia, condannava il brindisi ed il festeggiamento di Giacomo Moscarola e di altri per la morte di una persona, benché terrorista. Era e dovrebbe essere in linea con il pensiero comune di tutti coloro che rispettano la vita. È stato interpretato e strumentalizzato nel modo peggiore ed è stato dato in pasto a: Il Giornale, al Profilo fb di Matteo Salvini e su un gruppo dal nome Avanguardia Nera».

«Il risultato è sotto gli occhi di tutti, non si tratta più di politica ma di offese, odio, minacce in linea con i modi violenti di una parte politica che sembrerebbe pronta ad iniziare una guerra di religione, al pari dei jiadisti più violenti e che non ha rispetto più per le persone e neanche per i bambini (Italiani) a cui hanno augurato gli improperi più assurdi e schifosi - si legge ancora nel documento -. Le parole del Sindaco di Ponderano Elena Chiorino : «Questa Nazione ha bisogno di eroi in carne e ossa e non di eroi da tastiera che vomitano liquame con grave mancanza di senso delle istituzioni e totale ignoranza" insieme ai rappresentanti di Fratelli d'Italia che hanno incontrato il Questore di Biella per esprimere sostegno alle forze dell'ordine hanno reso un atto legittimo e condivisibile in un altro basso episodio di strumentalizzazione affiancando tale incontro ad una presunta offesa del M5s alla polizia locale e coinvolgendo il Questore».

«Riteniamo opportuno, per mettere la parola fine, pubblicare alcuni messaggi ricevuti da Antonella per dare un identità a tutti coloro che oltre a liquame vomitano violenza, minacce anche ai bambini - conclude il documento -. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto con i messaggi e-mail e telefonate condividendo il post di Antonella Buscaglia difendendola dalle affermazioni violente che le hanno rivolto. Invitiamo infine tutti i partiti a fare politica e a dimostrare di essere uomini e donne con dei principi e dei valori di onestà e trasparenza. Le scuse pubbliche alla nostra consigliera Antonella Buscaglia da parte di chi ha creato questa confusione sono più che dovute. Fate politica ma non esagerate!!! Buon anno».

(© M5S - Biella)

