Lega Nord contro Ramella: «Non eletto... I biellesi ti giudicheranno»

BIELLA - Il clima elettorale è quasi al massimo. Ieri il presidente Emanuele Ramella Pralungo che si scaglia contro i vertici locali della Lega Nord (la polemica). E oggi, la puntuale risposta. L'11 gennaio, intanto, verrà rinnovato il consiglio provinciale.

Parla il segretario provinciale

«L’odio e il rancore personale che il sindaco Ramella prova nei confronti del genere umano lo rendono ormai la parodia di se stesso, agli attenti lettori non sfuggirà che è un disco rotto che ripete sempre le stesse cose, la sua arroganza e presunzione lo rendono inviso non solo agli avversari politici ma anche a buona parte dei biellesi e dei suoi stessi compagni di partito - scrive in un comunicato stampa, Michele Mosca, segretario provinciale della Lega Nord -. L’attività politica di Ramella è perennemente rivolta al passato, a ciò che hanno o non hanno fatto gli altri, priva di programmi, proposte per il futuro e senso della realtà, l’unico modo che ha per sopravvivere è attaccarci. Dovrebbe esserci grato, in fondo, se oggi lui esiste è proprio grazie alla Lega che quotidianamente attacca in maniera infantile, diversamente sarebbe rimasto nell’oblio più totale, proprio dove tornerà tra due anni».

Lo scontro

«Nel merito delle argomentazioni, Ramella ringrazi la Lega se ancora prende qualche foto sui giornali e soprattutto la legge Delrio che gli ha permesso di ergersi allo scranno più alto della Provincia senza il consenso popolare che certamente con l’elezione diretta non avrebbe mai raggiunto - conclude il documento -. Prima o poi saranno i biellesi a giudicarlo».