Angelico inarrestabile. Ma coach Carrea, frena: «Gennaio sarà durissimo»

BIELLA - Non basta una Eurobasket Roma quasi imbarazzante a fermare la corsa della capolista Biella, che piega i capitolini sul 97 a 74 in una partita mai in discussione. Stratosferica la prestazione di Mike Hall (30 punti e 20 rimbalzi). Super anche Jazz Ferguson (24 punti). L'Angelico si conferma davanti al proprio pubblico la squadra più in forma del girone. Ora arriveranno tre trasferte di fila, partendo da Scafati (3 gennaio).

Soddisfazione di coach Carrea

«Siamo arrivati molto vicini ad una partita di massima intensità difensiva - ha detto coach Michele Carrera -. Ottima notizia. In attacco qualche possesso superficiale, anche per il vantaggio che si è creato. Sulle prove individuali, ci sono dei giocatori che spostano troppo il loro gioco dalla fase difensiva a quella offensiva. La squadra comunque s'è espressa su ottimi livelli. All'inizio cercavamo di essere i primi ad agire. Poi abbiamo chiesto a noi stessi di non avere cali di rendimento. Da questo punto di vista non possiamo che essere soddisfatti. Ora questo calendario pasticciato ci obbliga a turni strani in tempi brevi... Ci aspetta un mese in giro per il Paese, con tantissime trasferte che condizioneranno la forma dei giocatori... Lo dico senza polemiche, ma si tratta di una cosa non tanto normale... Speriamo di avere abbastanza energia per le prossime sfide. Come anche noi sappiamo bene, le squadre che giocano per la salvezza, mettono in campo grande volontà. Il tutto partendo dalla prossima sfida contro Scafati, la squadra più affamata di punti del girone che pare aver trovato un equilibrio».

La stella della partita...

«Sono felice per la squadra. Mi sento bene, anche se sono un po' anzianotto - ha detto Hall, migliore in campo, con la solita simpatia in sala stampa -. Fase della stagione strana: vicini alla Coppa Italia ma lontani dai play off. L'obiettivo è essere sempre aggressivi... Ci siamo riusciti. Non sono al cento per cento della forma e forse non ci arriverò. Ma sto bene e sono abbastanza soddisfatto. Vincere il campionato? Voglio vincere sempre, tutte le partite, tutte le sere, tutte le sfide».

Parla il tecnico di Roma

«C'è poco da dire... Complimenti a Biella... Hall in testa - ha detto il tecnico dell'Eurobasket Roma, Davide Bonora -. Mi aspettavo una squadra molto forte. Ma non una resa così, da parte nostre. E mi fa male. Oggi impresentabile, al di là dei meriti di Biella. Solo nel terzo quarto siamo stati a contatto, ma anche i miei giocatori più esperti hanno perso palloni e ceduto l'inerzia della gara. Angelico? Mi aspettavo una squadra così. Lo sapevo. Certo dal vivo è stato peggio che nei video. La fisicità di Biella ci ha messo in enorme difficoltà. Noi senza energia. Non abbiamo mai reagito. Biella e Legnano le due squadre più pronte».

Angelico Biella-Roma Gas & Power Roma 97-74

Parziali: 26-8, 44-26, 71-47.

Angelico Biella: Ferguson 24, Hall 30, Massone, Venuto, Luca Pollone, De Vico 11, Udom 19, Matteo Pollone, Wheatle, Tessitori 13, Ambrosetti. All.: Carrea.

Roma Gas & Power Roma: Belloni 2, Deloach 15, Petrucci 8, Malaventura, Fanti 15, Stanic 5, Righetti 9, Iannilli 9, Easley 11, Vangelov. All.: Bonora.

Arbitri: Perciavalle, Wassermann, Del Greco.