Aggredì agenti di polizia. Arrestato

VERCELLI - L’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato non ha avuto soste neanche durante queste festività: infatti, nel pomeriggio del 28 dicembre, i poliziotti della Sezione catturandi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto F.M., nato a Druogno (VCO). Classe 63 e residente a Vercelli, con precedenti di polizia. Il predetto, infatti, risultava colpito da un provvedimento di Revoca del Decreto di Sospensione di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione e ripristino dell’Ordine, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vercelli – datato 28.12.2016, poiché doveva scontare la pena di anni uno e mesi tre di reclusione.

Cosa è successo?

I fatti per cui F.M. è stato arrestato risalgono all’anno 2004, quando il medesimo si è reso responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale: nella circostanza, il soggetto, in palese stato di ebbrezza alcolica, aveva molestato il proprietario di un esercizio commerciale di questo capoluogo che richiese così l’intervento di una pattuglia della Squadra Volante della Questura. Nel momento in cui il personale della Polizia di Stato giungeva nell’esercizio commerciale e tentava di portare alla ragione il F.M., lo stesso iniziava a minacciare di morte gli operatori della Polizia di Stato, che furono così costretti a portarlo presso gli Uffici di Via San Cristoforo. Durante il tragitto per giungere in Questura, F.M.,che si trovava nel retro dell’autovettura di servizio, si dimenava furiosamente, cercando di sfondare con i piedi sia i finestrini che la protezione di plexiglas che divide strutturalmente il vano posteriore della volante dal posto di guida, continuando a minacciare verbalmente i poliziotti. Per tale motivo fu indagato ed in seguito condannato. Dalla giornata di ieri si trova al Billiemme.