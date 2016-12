Biella e dintorni: 6 cose da fare l'ultimo giorno del 2016

BIELLA – L'ultimo giorno dell'anno è alle porte. Ecco alcune proposte per trascorrerlo al meglio.

Outdooor e montagna

Con Viaggi e Miraggi, Il Weekend di capodanno a Biella. Si visiterà e si dormirà a Cittadellarte Fondazione Pistoletto; splendide passeggiate nel verde, borghi medievali, paesini ricchi di storia immersi nella tranquillitá e nella pace della natura. La notte del 31 faremo un falò conviviale nella natura insieme agli amici di un piccolo bioagriturismo in montagna. Un' immersione nella natura e un po' di attività fisica, nel Biellese passeggiate e cultura con la voglia di stare insieme, scoprire ed incontrare storie di riabitanti e ottimo cibo locale. Info e programma su www.viaggiemiraggi.org/piemonte-capodanno-borghi-delizie.

A Bielmonte, Oasi Zegna, per celebrare al meglio la notte di San Silvestro, presso tutti i punti ristoro del Consorzio Turistico Oasi Zegna speciali menù a tema con ricette della tradizione abbinate a vini speciali. Info: www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Feste e Musica

A Magnano, alle 20 presso di Chiesa di Santa Marta, l'Associazione Festival Musica Antica a Magnano promuove l'ormai tradizionale manifestazione destinata a festeggiare in musica la fine dell'anno. Si tratta di uno spettacolo musicale concepito da Alberto Galazzo e Bernard Brauchlie titolato «A Casa di Telemann», nel quale si propongono brani musicali, accompagnati da diapositive e testi letterari letti da Alberto Galazzo. Il concerto terminerà alle 21.30 circa. Vin brûlé durante la pausa. Interpreti sono Anastase Démétriadès (flauto dolce), Cinzia Barbagelata (violino barocco), Luca Taccardi (violoncello e viola da gamba), Paolo Bougeat (clavicembalo e continuo), Bernard Brauchli (clavicordo). Opere di C. Ph. Bach, J. S. Bach e G. Ph. Telemann. Le prenotazioni si conservano inderogabilmente solo fino alle ore 19.45. Info: Musica Antica a Magnano 015 679260 o 345 9108561, www.musicaanticamagnano.com, info@musicaanticamagnano.com.

All' Autobhan William Willhelm Caffee Dallas di Rosazza (Reg. Fornaca 2), Capodanno con aperitivo, cena, long drinks, brindisi, musica e danze, open mic, ambiente riscaldato e possibilità di pernottamento con sacco a pelo. Info e prenotazioni: 334 8969147. Cena: polenta, cotechino, lenticchie, bicchiere di vino, caffè - euro 20, brindisi e panettone / pandoro euro 5. Cibo anche da asporto.

Alla Serra dei Leoni e Villa Cernigliaro di Sordevolo, in collaborazione con Casinò Campione d'Italia. Capodanno Casinò Royale di 007 tra sgargianti abiti da sera, tavoli da gioco, sale da ballo e raffinati Vesper Martini. Il party si divide in due proposte:

Ingresso Scala Reale, dalle 20 cenone Royale (all inclusive), sala da ballo, orchestra Gypsy Club, accesso prioritario alla sale da gioco, ingresso al cocktail party della Serra, guardaroba custodito. Costo 110 euro, prevendita obbligatoria.

Ingresso Poker: dalle 23 cocktail party a La Serra dei Leoni, music designer Maiz, Enzino & Simo Elle, una consumazione, brindisi di mezzanotte, due banconote del valore di una fiches, accesso alla villa e alle sale da gioco dalle 00.30. Costo 30 euro in prevendita, 38 euro alla porta. Importante: gioco senza posta, solo a fine ludico e non a scopo di lucro. Possibilità di pernottare nelle suite di Villa Cernigliaro. In caso di tutto esaurito saremo lieti di organizzare il pernottamento in strutture vicine. Info e prevendite: WhatsApp 340 3623625, Tel 015 8853300, laserradeileoni.events@gmail.com, Facebook: La Serra dei Leoni. Gradito l'abito da sera.

Teatro

Alle 22 al Teatro Sociale Villani di Biella, Gran Galà della Danza – il fuoco della Georgia. Spettacolo fuori abbonamento. Il Balletto di Milano. Prezzi: platea euro 50 - palchi euro 50/35 - galleria euro 35. Al costo dei biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita. Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Agatha Viaggi, corso Nuova Italia 82, Santhià e online. Info: il Contato del Canavese, 0125 641161, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.