Cerrione: tentano di assaltare Ekom

CERRIONE - Tentato colpo, poco prima dell'alba di ieri mattina, sabato 31 dicembre, al discount Ekom di frazione Vergnasco, in paese.

I fatti

Secondo i primi accertamenti fatti dai carabinieri, tre soggetti, di cui è in corso l'identificazione attraverso i sistemi di video-sorveglianza, hanno cercato di far saltare in aria la cassa continua. Dentro c'erano i sodi dell'incasso, che a breve dovevano essere prelevati dal servizio di vigilanza. Il terzetto ha piazzato, sempre secondo le prime informazioni, una piccola carica esplosiva, con l'intento di aprire la cassaforte. È stato il botto, che ha svegliato i residenti della zona, a far scoprire i loro intenti.

L'allarme

Infatti, un abitante di via Papa Giovanni XIII° svegliatosi di soprassalto per il fragore e vista la colonna di fumo levarsi dal discount ha dato immediatamente l'allarme, chiamando i vigili del fuoco. Quando la squadra è giunta sul posto e ha scoperto l'accaduto, a sua volta ha richiesto l'immediato intervento dei carabinieri. Dai primi accertamenti, sembra che non manchi nulla.