Arianna chiude il 2016. Giacomo apre il 2017

BIELLA - Si chiama Arianna, ed è la figlia di Mauro Celani e Camilla Vesco. E' lei l’ultima nata del 2016, nel Biellese. All'ospedale di Ponderano la sua nascita è stata registrata alle 12,24, del 31 dicembre. La famiglia è residente nel Comune di Cascinette di Ivrea. Per l'anno nuovo, invece, alle 2,02 di oggi è arrivato Giacomo, figlio di Paolo Bordignon e Alessandra Rabozzi, una coppia residente nel Comune di Valdengo. In entrambi i casi, tutto bene per mamme e bimbi.

Il piccolo Giacomo, con la mamma (© Diario di Biella (M))