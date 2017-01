Autostrada To-Mi: aumento del 6,5%

BIELLA - Sono scattati dal 1 gennaio 2016 gli aumenti dei pedaggi autostradali. Secondo quanto si apprende l'aumento maggiore interessa Satap tronco A4 (Torino-Milano) +6,5%. Seguono Strada dei Parchi +3,45%, Tangenziale Est Spa +2,10%, Autostrade per l'Italia +1,09%, Pedemontana Lombarda +1% e Ativa +0,03%. Gli aumenti sono confermati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che in una nota ricorda che dal primo gennaio 2016 entrano in vigore gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale: sono stati firmati, infatti, i decreti interministeriali di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.