Biella Rugby nella tana della capolista Cus Torino

BIELLA - Ricomincia domenica, dopo la pausa per le festività natalizie, il campionato di Serie B. Il decimo turno, che vede a calendario la sfida al vertice tra Cus Torino e Biella Rugby, sarà il primo di un blocco di quattro giornate, il penultimo del girone di andata prima di una nova pausa, questa volta l’ultima, per dare spazio al prestigioso torneo 6 Nazioni.

L'impegno

Biella affronterà la trasferta a Torino per incontrare la capolista Cus, club retrocesso dalla A2 e determinato a ritornarci al più presto. I successi totalizzati dagli universitari quest’anno sono sette su nove, uno in più rispetto al Biella Rugby, le cadute, contro Lecco al primo turno e Cus Milano al quarto.Nello spogliatoio gialloverde, si avverte grande energia. Gli allenamenti non si sono mai interrotti e la voglia di tornare a misurarsi sul terreno di gioco è tanta. Poco importa se i prossimi avversari detengono il primato. Il Biella si prepara alla trasferta a ranghi compatti e con una folta schiera di giocatori disponibili dalla quale McLean potrà attingere per compilare la lista gara. Torna disponibile Martin Murgier, completamente recuperato dopo l’infortunio alla spalla che si era procurato nel riscaldamento pre gara a Piacenza, con lui, reduce dall’esperienza fatta in Inghilterra con il Notthingam, potrebbe comparire in rosa Leonardo Braga. Ultima partita in maglia gialloverde per il giovane Paolo Cerruti, che dopo l’incontro con Cus Torino, si trasferirà in Sudafrica per qualche tempo, dove comunque continuerà a giocare a rugby. L’unico giocatore sicuramente escluso dal prossimo incontro, sarà il tallonatore Andrea Coda Cap che dopo essersi procurato la lussazione della spalla nel match casalingo con Lecco, pur continuando la preparazione fisica, eviterà il contatto per qualche settimana ancora.

Parla il coach

Positivo il commento di coach McLean: «Considero il nostro prossimo impegno, un appuntamento importante, ma non il più importante. Non è la partita che cambierà le sorti del nostro campionato. Chiedo ai ragazzi la massima concentrazione sul campo, non tanto per sconfiggere gli avversari, quanto per cercare di fare al meglio il nostro gioco. Con Lecco, nonostante la vittoria, abbiamo perso molti palloni. Regalando agli avversari la possibilità di giocare al nostro posto. Decisioni affrettate, movimenti sbagliati. Ci siamo allenati duramente per evitare di commetterli ancora. Non chiedo altro. E’ stato un piacere, nonostante le feste e il campionato fermo, ritrovare agli allenamenti più di trenta persone ogni volta, è evidente la voglia di migliorare. La sfida sarà quella di conseguire risultati a premio di tanta fatica».

Serie B girone 1 – 10a giornata – 7-1-17: Amatori Alghero – Rovato. 8-1-17: Cus Milano – Sondrio; Cus Torino – Biella Rugby; Amatori Capoterra – Piacenza; Cogoleto – Monferrato; Lecco – VII Torino.

Classifica: Cus Torino punti 35; Piacenza 30, Biella Rugby 29; VII Torino 26; Cus Milano 25; Amatori Alghero 23; Monferrato 20; Sondrio 18; Amatori Capoterra 15; Lecco 14; Rovato e Cogoleto 13.