Addio a Scarlatta, storico militante leghista

BIELLA - Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato, diffuso dalla segreteria provinciale della Lega Nord: «All’età di 75 anni e dopo una lunga malattia è mancato Giuseppe Scarlatta, storico militante leghista, componente del Direttivo Provinciale e responsabile delle manifestazioni sportive del Movimento. Per tanti anni ha contribuito alla vita della Lega biellese con passione ed impegno partecipando sempre attivamente alle attività che di volta in volta venivano organizzate. Leghista convinto, non ha mai avuto timore di dichiarare la propria fede politica, neanche negli anni in cui eravamo additati e derisi da tutti gli altri partiti. Il Segretario Provinciale Michele Mosca, l’On. Roberto Simonetti, il Sindaco Claudio Corradino, il Segretario di Sezione Claudio Milan e tutti i militanti che in questi anni hanno avuto la possibilità di conoscerlo e confrontarsi con lui, lo ricordano con grande affetto. Tutta la lega biellese si unisce al dolore della famiglia cui porge sentite condoglianze».