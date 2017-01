Valle Elvo: a fuoco ettari di sottobosco

BIELLA - Una quarantina di volontari dell'Aib (Antincendiboschivi) di Biella, insieme a vigili del fuoco e forestali, hanno operato questa notte, venerdì 6 gennaio, in Valle Elvo, per un incendio scoppiato in località "Sette Fontane".

Le fiamme

Il rogo, di vaste proporzioni, ha interessato diversi ettari di sottobosco. A finire in cenere sono stati arbusti, quali felce e ginestre, oltre che piante di betulla. E tutto questo senza contare il resto del danno fatto all'ambiente, dall'acidificazione del suolo fino alla distruzione della microfauna, importante per tenere in vita l'ecosistema. Va ancora ricordato che la distruzione delle radici degli alberi ha, in caso di forti precipitazioni, una sola conseguenza: smottamenti.

Doloso

E ancora una volta, come un anno fa e come poche ore fa altrove, l'incendio è stato appiccato dall'uomo. Uno o più piromani che si aggirano indisturbati sul territorio. Preso e denunciato uno, da parte delle Forze dell'Ordine, ne rispunta subito un altro. Tra le alture, già in passato, erano stati infatti segnalati inneschi che, evidentemente, continuano a essere piazzati in luoghi sempre meno impervi. In Valle Elvo, infatti, le fiamme hanno lambito la strada e il rischio, sempre in agguato, è che nel prossimo futuro, possano avvicinarsi troppo alle abitazioni.

I danni sono ingenti (© Diari di Biella)