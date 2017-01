L'Angelico cade anche a Casale. Wheatle al Pronto Soccorso

BIELLA - Dopo il ko di Scafati, l'Angelico non riesce a ritrovare la via del successo sul campo della Novipiù Casale. Davanti a 500 supporter provenienti da Biella, i rossoblù di coach Carrea perdono terreno sul finale (75-66 il punteggio al quarantesimo) dopo aver mantenuto il contatto per alcuni tratti del match. Serata amara per i lanieri anche a causa dell'infortunio che nel quarto periodo ha visto Carl Wheatle uscire in barella dal parquet del PalaFerraris: per lui distrazione cervicale a seguito di uno scontro di gioco e trasporto in ospedale per accertamenti. Comunicazioni più precise verranno rese note nelle prossime ore.

Novipiù Casale Monferrato-Angelico Biella 75-66

Parziali: 20-14, 40-39, 55-52.

Novipiù Casale Monferrato: Tolbert 5, Denegri 7, Tomassini 23, Natali 5, Blizzard 12, Di Bella 2, Severini 14, Ruiu 3, De Ros n.e., Valentini 4, Bellan n.e., Ielmini n.e.. All.: Ramondino.

Angelico Biella: Ferguson 19, Hall 8, Massone n.e., Venuto 6, Luca Pollone, De Vico 4, Udom 4, Matteo Pollone n.e., Wheatle 7, Rattalino n.e., Tessitori 18. All.: Carrea.

Arbitri: Tirozzi, Tallon, Callea.