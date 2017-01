Angelico, il giovane Wheatle dimesso dall'ospedale

BIELLA - Angelico Pallacanestro Biella comunica che nel corso del quarto periodo di Novipiù Casale-Angelico Biella, a seguito di uno scontro di gioco, Carl Wheatle ha riportato un trauma cervicale ed è stato prontamente trasportato all'ospedale di Casale Monferrato per accertamenti. Gli esami radiologici hanno escluso fratture ossee maggiori. L'atleta, dimesso in serata, nelle prossime ore verrà sottoposto dallo staff sanitario del club a ulteriori valutazioni. Tanti i messaggi di incoraggiamento e di stima, già da ieri, per il ragazzo, che in un post su facebook ha ringraziato tutti parlando di un «grande spavento».