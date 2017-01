Minorenni terribili: prendono a calci auto in sosta

BIELLA - E’ accaduto nella tarda sera dell’Epifania, quando un equipaggio della Squadra Volanti, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura, è intervenuto in Strada al Lanificio poiché un gruppo di ragazzi stava saltando e prendendo a calci le autovettura in sosta.

I fatti

Grazie al tempestivo intervento degli agenti, i tre giovani, S.G.A. 17enne, B.F.17enne e P.A. 16enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati colti sul fatto e denunciati per danneggiamento aggravato in concorso. Ciononostante, durante i controlli di rito, i ragazzi hanno iniziato a sbeffeggiare in maniera sfrontata i due poliziotti intervenuti, pertanto, considerato il loro stato di alterazione psico-fisico desunto dall’assunzione di sostanze alcoliche, sono stati anche sanzionati amministrativamente per ubriachezza.

Denunce

Inoltre S.G.A. e B.F., hanno tenuto un comportamento ostile ed intimadatorio nei confronti degli agenti, minacciandoli più volte. Sono stati pertanto denunciati anche per minaccia a pubblico ufficiale.