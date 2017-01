Biellese in lutto per la morte di Gianna Giovannacci

BIELLA - Il mondo del commercio è in lutto per la morte di Gianna Giovannacci, 67 anni, mancata ieri mattina quando erano circa le 6. La donna era titolare di un negozio di abbigliamento storico del centro cittadino, in via Italia. Da qualche tempo lottava contro un male incurabile. Il rosario sarà celebrato questa sera, alle ore 18,45 nella chiesa di San Cassiano. Sempre nella stessa chiesa, invece, domani, alle 10, il funerale. La salma successivamente sarà portata nel cimitero di Montereggio, in provincia di Massa Carrara. Gianna Giovannacci lascia nel dolore il marito Giovanni Ghelfi, i figli Emanuela e Andrea, e la sorella Vilma (titolare della storica libreria di via Italia).