Angelico al lavoro per la sfida contro Siena. Wheatle a riposo

BIELLA - Ieri la ripresa degli allenamenti, oggi lunedì di lavoro per la prima squadra rossoblù. Al Biella Forum l'Angelico ha aperto il programma della giornata divisa a gruppi, con esercitazioni in sala pesi e sessione di tiro sul parquet; nel pomeriggio, dalle 17 tornerà in campo per una seduta tecnica guidata da coach Michele Carrea.

In viaggio

Domani, martedì 10 gennaio, vigilia del match contro la Mens Sana, prima della partenza in pullman per la Toscana De Vico e compagni sosterranno un allenamento al Forum anticipato da riunione video nello spogliatoio. Mercoledì quindi sarà di nuovo match day: dopo la consueta ora di rifinitura al mattino, prevista alle 10 al PalaEstra, i lanieri affronteranno Siena per il recupero della 14^ giornata di regular season. Palla a due alle ore 20.30.

Condizioni di Wheatle

Carl sta meglio, ma non prenderà parte alla trasferta di mercoledì. A seguito del trauma cervicale rimediato giovedì a Casale, rimarrà a riposo assoluto per 2/3 giorni. Soffre di un indolenzimento alla parte bassa della spina dorsale. Le sue condizioni verranno monitorate dai medici durante tutta la settimana.