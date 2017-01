Gli Ursis Shot Gun regalano gioia

Angeli in moto, quasi tutte Harley, con tatto di giubbotto in pelle, da veri duri, e un cuore smisurato. Sono quelli del gruppo «Shot Gun Ursis Biella» che tra gli appartenenti annovera soggetti provenienti dalle Forze dell'Ordine. Oggi, venerdì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, hanno voluto portare la loro simpatia nei reparti di pediatria e di ginecologia dell'Ospedale di Ponderano, accompagnati da un agguerritissimo gruppo di «Befane». Regali x tutti, per i piccoli ricoverati e x gli appena venuti al mondo. L'appuntamento alle 10, in piazza Falcone, a Biella, da dove sono partiti i mezzi, dopo le foto di rito, gli scambi di battute e il ritrovarsi insieme per una più che nobile causa. In testa le due ruote, seguite dai mezzi di Polizia penitenziaria, Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa e Vigili del fuoco. All'arrivo nel nosocomio cittadino, è stata solo festa per tutti.