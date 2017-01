Meningite, l'Azienda sanitaria: «Nessuna emergenza né epidemia»

BIELLA - Nessun allarme meningite, secondo l'Azienda sanitaria locale. I recenti casi, però, hanno di fatto portato ad una vera e propria corsa per farsi vaccinare.

Il punto della situazione

La dottoressa Nadia Agostino direttore del servizio vaccinazioni dell’Asl Bi sottolinea: «Comprendiamo la preoccupazione della popolazione che in questi giorni, soprattutto alla luce delle notizie diffuse dai media, chiede di poter essere vaccinata per la meningite. Come servizio vaccinale siamo di certo a disposizione per soddisfare le richieste delle persone, ma riteniamo doveroso richiamare l’attenzione per ribadire che non è in corso alcuna epidemia e non vi è in atto alcuna situazione di particolare emergenza. Precisiamo che la vaccinazione si può fare, ma può essere programmata con calma. Invitiamo tutti coloro che desiderano avere informazioni a contattare il proprio medico o pediatra di base. È, infatti, lui il professionista più indicato a cui ogni famiglia può affidarsi e con cui poter valutare caso per caso l’opportunità della vaccinazione».