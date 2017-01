Scontro tra auto. Madre e figlia all'ospedale

BIELLA - Una bimba e la madre portate al Pronto soccorso (in via precauzione). Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Galimberti. Da chiarire la dinamica dello scontro, avvenuto nella rotonda con via Addis Abeba. Si sono tamponate due auto, una Fiat 500 e una Toyota Yaris. Illeso l'altro automobilista. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, per i soccorsi e i rilievi del caso al fine di stabile le responsabilità dell'incidente.

(© Diario di Biella (M))