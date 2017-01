Vercelli, ruba gasolio agricolo: arrestato

VERCELLI - La Squadra Volante, alle ore 1:30 odierne, in località Larizzate, territorio del Comune di Vercelli, ha proceduto all’arresto di un uomo, colto nella flagranza del reato di furto di gasolio, prelevato fraudolentemente dalla cisterna di pertinenza di una cascina.

I fatti

Nell’occorso la Volante, durante il normale controllo del territorio, notava nei pressi di una piazzola esistente all’intersezione della SP 455 con la SP 1 in località Larizzate, un fuoristrada di colore rosso in sosta vicino ad una roggia costeggiante un terreno agricolo. ​Tale mezzo destava sospetto agli operatori, personale esperto e dotato di alte capacità operative, in quanto, a causa delle precipitazioni a carattere nevoso iniziate nella mattinata del 10 c.m. e terminate nella serata stessa, aveva lasciato in terra impresse delle tracce di pneumatico e, pertanto, tale analisi faceva presupporre che il veicolo era stato da poco parcheggiato. Mentre gli agenti si avvicinavano al mezzo per effettuare un accertamento, notavano la sagoma di una persona nella penombra che celermente, provenendo dal vicino campo agricolo al momento privo di vegetazione, cercava di nascondersi nella roggia introducendosi successivamente all’interno di una piccola galleria alta circa un metro che attraversa la SP 455 con uscita verso via Nelson Mandela. Quindi senza mai perderlo di vista un agente si poneva all’immediato inseguimento del soggetto scendendo nella roggia ed entrando nella piccola galleria mentre un secondo operatore si portava verso l’altra uscita della galleria bloccando così il soggetto, il quale, durante la fuga, abbandonava lungo il percorso 2 taniche da 20 lt. contenente gasolio agricolo e uno zaino con all’interno un ulteriore tanica piena di gasolio agricolo da 5 lt

L'arresto

Quindi, una volta bloccato, lo stesso, vestito con una tuta da meccanico e degli stivali di gomma ad altezza ginocchio, veniva identificato (G.L., classe residente a Lillianes in Valle D'Aosta). La perquisizione personale veniva anche estesa al veicolo, di proprietà del soggetto, perquisizione positiva in quanto all’interno vi erano nr. 10 taniche vuote da 20 lt., pronte al successivo riempimento e un imbuto in plastica di colore nero con tubo annesso in gomma. Gli oggetti predetti venivano debitamente sottoposti a sequestro penale. Da un conteggio effettuato sul posto delle taniche rinvenute, risultavano asportati duecentocinquanta 250 litri di gasolio, che venivano contestualmente restituiti all’avente diritto. E’ prevista l’udienza di convalida per le 14 di oggi.