Superstrada, camion scivola e blocca la carreggiata

BIELLA - Polemiche su Internet e sui social. Mentre sindaco di Biella, Marco Cavicchioli, e presidente provinciale, Emanuele Ramella Pralungo, dicono di aver fatto tutto quanto in loro possesso per assicurare la viabilità rispetto alla neve di ieri e quindi al giaccio sulle strade.

L'incidente

Inanto però da questa mattina è chiuso lo svincolo per Valdengo, in Superstrada, a causa di un camion. Il mezzo infatti è scivolato e ha bloccato di fatto la carreggiata. Forse proprio a causa della strada ghiacchiata, dopo, è stato tamponato da una vettura che non è riuscita a fermarsi e ad evitare l’urto. Sono intervenuti Vigili del fuoco e carabinieri per le operazioni di soccorso e di rilievo del caso.

