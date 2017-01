Biella, sulle strade oltre 200 tonnellate di sale anti-neve

BIELLA - Dal pomeriggio di martedì 10 gennaio, con l'inizio della leggera nevicata che ha imbiancato Biella, oltre 140 tonnellate di sale sono state sparse sulle strade della città per far sì che le strade fossero transitabili già nella mattinata di mercoledì 11, nonostante le temperature non siano ancora salite sopra lo zero in tutta la giornata. Altre 60 tonnellate sono state sparse ieri.

L'assessore ai lavori pubblici

«Si tratta di più di tre bilici di sale - conferma l’assessore ai lavori pubblici Sergio Leone -. Abbiamo fatto il possibile date le condizioni, che impedivano di usare i mezzi spazzaneve: troppo basso il manto nevoso perché potesse essere raggiunto dalle pale». Il sale è stato distribuito anche su piazze, viali dei giardini, passaggi pubblici e su numerosi marciapiedi che, come dispone un'ordinanza del 1986, devono essere tenuti puliti, ognuno per la propria porzione, dai residenti. La raccomandazione per tutti è la massima prudenza al volante. In città, così come sulle strade provinciali, è in vigore l'obbligo di montare gomme invernali o catene, una disposizione che vale dal 15 novembre fino alla metà di aprile.