Un suicidio. Tre tentativi. «Sì alle barriere nei ponti»

BIELLA - Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa, dopo i recenti drammatici casi di cronaca: «Il male oscuro,‎ il ‎vuoto‎ dell’anima,‎ il ‎cane ‎nero.‎Quali‎ e ‎quante‎ perifrasi ‎per‎ definire‎ la ‎depressione,‎ la‎ malattia‎ del‎ secolo.‎ Una‎ patologia‎ sulla‎ quale,‎ purtroppo,‎ c’è‎ ancora‎ pochissima‎ consapevolezza, nonostante il continuo incremento di persone che ne soffrono. Un malessere capace di annientare non solo chi, sfortunatamente, ne è affetto ma tutta la sua sfera familiare. Nessuno, che non abbia incrociato lo sguardo di una persona depressa, può immaginare il vuoto e il freddo che la tormentano, giorno e notte senza tregua.‎«Barriere»‎nasce‎ quasi ‎un‎ anno‎fa‎ e,‎nel‎ silenzio, sta lavorando per costruire un luogo di incontro in cui parlare di come reagire a questo male».

Non solo barriere

«Barriere per‎ il ‎ponte,‎ ma‎ non ‎solo;‎il ‎ponte‎ è ‎solo‎ il ‎simbolo ‎di ‎tanti‎ atti ‎anti-conservativi che si sono verificati sul nostro territorio, è il luogo in cui molti tra noi associati hanno perso una persona cara:‎un‎ figlio,‎un‎ fratello,‎un‎ amico.‎ È ‎un‎ po’ ‎il ‎nostro‎ vessillo ‎per‎ fare‎ in‎ modo‎ che‎ si ‎parli ‎di ‎un‎ argomento che diversamente verrebbe taciuto, se non per riempire una pagina di cronaca. Il ‎ p onte, ‎ questo‎ mostro‎ di ‎ ferro‎ e‎ cemento, ‎ sembra‎ l ’ unico‎ colpevole. Non è ‎ così. ‎ Il ‎ vero ‎colpevole è il silenzio assordante, nemico delle barriere, quelle che non si vogliono innalzare contro un male strisciante, che assume varie forme. Una vera e propria patologia che da molti non viene ancora percepita e riconosciuta come tale».

Sede e attività

«Noi di "Barriere" stiamo proseguendo nella nostra attività, a breve avremo una sede, un sito Internet (www.barriereperlavita.it). Stiamo pianificando eventi capaci di approfondire un tema tanto delicato da fare paura. Oltre a quanto è già stato realizzato nei mesi scorsi, a partire da maggio del 2016, quando l'Associazione è stata costituita. Il nostro fine è quello di creare e consolidare un tavolo di confronto permanente in modo che la ricerca disperata di aiuto trovi eco e conforto, e che il dolore si possa trasformare in supporto per chi, come noi, vive da "sopravvissuti».

Non solo una statistica

«Negli ultimi 3 giorni si sono registrati 4 tentavi e un suicidio portato a compimento. Questi numeri non possono rientrare in una mera statistica. Le persone non sono numeri, sono vite! Sono famiglie».