Raggira una donna per 20 mila euro

BIELLA - Conosce una donna benestante e riesce a sottrarle con l'inganno qualcosa come 20 mila euro. Protagonista della vicenda un 68enne di Cossato, A. M., che ha patteggiato, davanti al gup Anna Ferretti, 22 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 1100 euro di multa per il reato di circonvenzione di incapace.

La vicenda

I fatti risalgono al 2012. E' allora che lui conosce M.H., una persona che soffre di una grave forma di infermità, al punto che si offre di presentare domanda per ottenere l'amministrazione di sostegno nei suoi confronti. Ma non finisce qui. Riesce anche a farsi consegnare degli assegni in bianco, con la scusa di prelevare denaro a favore di lei. Denaro che, come risulterà in seguito dalle indagini fatte dalle Forze dell'Ordine, userà per fini personali, come acquistare sigarette e prodotti vari. Alla fine risulterà che furono una quarantina i documenti bancari che Antonio Mirabile avrà utilizzato per fini personali, sottraendo alla vittima ben 20 mila euro. E sempre davanti al gup Anna Ferretti sono comparse altre due persone.

E ancora...

La prima, T.P.. 26 anni, doveva rispondere dell'accusa di lesioni, per aver travolto un motociclista tra via Mentegazzi e via Ivrea, dopo essersi messa al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La seconda. S.B., 24 anni, per truffa, in quanto avrebbe convinto un disoccupato ad aprire un conto corrente bancario, fornendogli una busta paga contraffatta. Entrambi i soggetti sono stati rinviati a giudizio e i processi a loro carico si apriranno il 25 ottobre del 2017 e il 21 marzo del 2018.