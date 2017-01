In manette per furto un pregiudicato di 47 anni

VERCELLI - Alle ore 13:30 del 12 gennaio, gli agenti del servizio di poliziotto di quartiere, in servizio nel centro cittadino, sono intervenuti, richiamati da passanti, in via Cagna, dove una donna aveva sorpreso uno sconosciuto all’interno del proprio cortile. Lo sconosciuto, presumibilmente entrato nel cortile grazie ai tempi di chiusura necessariamente lenti del cancello, si era introdotto nella cantina della donna, dalla quale aveva asportato oggetti da collezione ed attrezzi da lavoro, ponendo il tutto in uno zaino.

I fatti

La vittima, udendo dei rumori, è scesa in cortile sorprendendo l’uomo mentre tentava di uscire dal cancello e, preso coraggio, lo ha trattenuto richiamando l’attenzione dei passanti. L’uomo è un noto pregiudicato residente a Vercelli di anni 47; gli agenti hanno rinvenuto nello zaino dello stesso, oltre ad attrezzi da lavoro, oggetti da collezione e altri beni, riconosciuti dalla vittima e ad essa restituiti.

Le manette

Gli agenti hanno, pertanto, provveduto ad arrestare in flagranza il reo, per il reato di furto in abitazione, per il quale è previsto l’arresto obbligatorio verificando, peraltro, che il soggetto è già destinatario di una sentenza di condanna in forza della quale ha l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia per l’apposizione della firma (circostanza, quest’ultima, che potrà, con molta probabilità,peggiorare senz’altro la sua situazione processuale). In attesa dell’udienza di convalida, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale.