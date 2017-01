Biella, la grinta di Carrea: «Primato nel girone da difendere»

BIELLA - L'Angelico torna a giocare al Biella Forum per il primo match casalingo del nuovo anno. I rossoblù domenica pomeriggio ospiteranno la Viola Reggio Calabria (palla a due alle ore 18) intenzionati a dimenticare in campo le tre sconfitte rimediate con Scafati, Casale e Siena nel tour de force degli ultimi dieci giorni. I lanieri vorranno inoltre aggiungere un nuovo tassello al mosaico di vittorie consecutive – otto – raccolte in stagione tra le mura amiche.

L'avversario

È una Viola completamente rifondata quella che si è presentata ai nastri di partenza del campionato 2016-2017. Un nuovo presidente, un nuovo consiglio di amministrazione, un nuovo coach, un nuovo roster. A luglio, il club è stato ristrutturato dal punto di vista societario e tecnico. In campo, la stella è Alex Charles Legion. Classe 1988, l'ala americana vanta una grande esperienza nei team dei college statunitensi; ha giocato in Ungheria, Libano, Qatar e Grecia, e in Italia a Roseto, Trapani e Veroli. Il suo innesto ha portato qualità ed esperienza al roster neroarancio. La Società vuole puntare sul Settore Giovanile, a cui ha dato impulso e rinnovamento. Il presidente Monastero e il CdA hanno varato un progetto su base triennale, con l'obiettivo di dare autonomia alla Società e all'Azienda. Una sorta di start up, che dovrà rendere la Viola finanziariamente ed economicamente stabile e ricreare la «cantera» giovanile.

Il tecnico della Pallacanestro Biella

Coach Michele Carrea: «Arriva l'ultima partita di questo tour de force e finalmente torniamo a giocare in casa, dove sappiamo di avere energie in più figlie della spinta del pubblico. È la prima volta in stagione che ci capita di perdere tre partite consecutive, sapevamo che il momento complicato sarebbe arrivato e adesso abbiamo bisogno di resettare. Dell'ultima prestazione a Siena dobbiamo conservare l'attitudine difensiva e l'applicazione, che all'interno delle tre sconfitte è sicuramente stata la migliore. Il campionato è lungo ma sappiamo quanto sia importante fare risultato in casa. Vogliamo poi difendere il primato nel girone e il record davanti ai nostri tifosi. Reggio Calabria è una squadra estremamente imprevedivile, tra giocatori indisponibili e giocatori pronti a scendere in campo dobbiamo capire con quale assetto la Viola si presenterà domenica al Biella Forum. Le insidie dell'andata e gli errori commessi devono essere sufficienti a farci capire quanto sia necessaria una prestazione solida. Tutti abbiamo voglia di riscattare i giri a vuoti di questi ultimi dieci giorni molto intensi».

Il play dell'Angelico

Marco Venuto: «Veniamo da una serie di trasferte non positive sul piano dei risultati ma in crescita sul piano della determinazione. Dobbiamo guardare la classifica e tirare su la testa perché siamo ancora primi e se abbiamo raggiunto quel traguardo è perché ce lo siamo meritati. Domenica dobbiamo entrare in campo con la cattiveria giusta, forti di poter contare ancora una volta sulla grande energia dei nostri tifosi. In casa troviamo quelle certezze in più che lontano dal Biella Forum vengono meno, di sicuro il nostro pubblico sarà base solida per provare a riprendere la strada del successo. Siamo un po' acciaccati e stanchi, ma sapevamo che il calendario non sarebbe stato semplice e abbiamo lavorato per arrivare pronti al meglio. Contro Reggio Calabria abbiamo poi un secondo obiettivo, cancellare la brutta sconfitta rimediata nel girone di andata».

Iniziative al Forum

Numerose come sempre le attività extra cestistiche e le iniziative dei Partner rossoblù. I primi quattro tifosi che si presenteranno domenica in biglietteria (apertura dalle 16.00) e acquisteranno un biglietto con Hype, potranno avere una poltrona Sparco a bordocampo al prezzo promozionale di 20 euro. All'ingresso della tribuna verde ci sarà lo stand Errea con tutti i prodotti del merchandising di Pallacanestro Biella affiancato da V2, che ha ideato una collezione di abbigliamento griffata rossoblù. La tribuna gialla per l'occasione si colorerà invece di rosa, grazie al supporto di bonprix e di Basket Femminile Biellese: tutte le donne avranno infatti la possibilità di sedersi in tribuna gialla a un prezzo speciale di 5 euro a biglietto, acquistabile presso la biglietteria della tribuna gialla sempre a partire dalle 16.00. In più, ci terranno compagnia le bambine della scuola di Valdengo e le dipendenti di bonprix. Per quanto riguarda infine gli spettacoli, a cantare l'inno nazionale prima della palla a due sarà la banda musicale di Valdengo mentre nell'intervallo della partita ci sarà una speciale esibizione di ballo sul campo realizzata da Mia Club.