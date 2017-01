Conca di Oropa, riapre la Busancano

BIELLA - Tutti i lavori di messa in sicurezza sono stati svolti a regola d’arte e l’ordinanza di divieto di transito, per questo, decade: la buona notizia riguarda la Busancano, la pista-sentiero più famosa della conca di Oropa. La chiusura era stata decretata a luglio da un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Cavicchioli, dopo che la caduta di alcuni massi sul tracciato, provenienti dalla cava soprastante, era una minaccia per l’incolumità degli escursionisti. L’amministrazione del Santuario di Oropa si è occupata dell’intervento. «Siamo riusciti ad aprire in tempo, ora che la stagione invernale entra nel vivo» sottolinea il consigliere delegato alla montagna Riccardo Bresciani.